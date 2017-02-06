Петербуржец обошел вокруг света за два года

Петербуржец Сергей Лукьянов обошел Землю за два года. Об этом сообщил его куратор Михаил Соколовский. "Лукьянов вышел в кругосветное путешествие 1 апреля 2015", - передает слова Соколовского агентство FlashNord.

Фото: Сергей Лукьянов - пешком вокруг света / Facebook

В среднем петербуржец преодолевал по 40 км в сутки. В итоге путешественник Лукьянов прошел 23 тыс. км за 22 месяца. Летом прошлого года, 8 августа, он оказался в столице Олимпийских игр Рио-де-Жанейро.

Завершил свое кругосветное путешествие Лукьянов в Петербурге на Дворцовой площади ранним утром 4 февраля. "За время путешествия посетил 21 страну, сколько потратил денег, наверное, знает моя жена… Примерно около миллиона рублей", - цитирует РИА "Новости" Лукьянова.

Сергей Лукьянов - мастер спорта СССР по ходьбе на 50 км. За 50 лет занятий спортом принимал участие более чем в 1350 соревнованиях в различных видах спорта. Его личный рекорд - прохождение 207 км за сутки в 1989 году.

Фото: Сергей Лукьянов - пешком вокруг света / Facebook