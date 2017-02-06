Северный участок КАД расширят до шести полос

Росавтодор начнет выделение средств на расширение с четырех до шести полос северного участка Кольцевой автодороги (КАД) от Приозерского шоссе до Западного скоростного диаметра (ЗСД). Общая стоимость этих работ составит около 6 млрд рублей, передает «КоммерснатЪ».

Росавтодор включил расширение северного участка КАД в Федеральную адресную инвестиционную программу на 2017-2020 годы. На данный момент проект ожидает подтверждение финансирования. В ведомстве ожидают, что на 2017 год оно составит около 800 млн рублей.

Конкурс на выполнение работ ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург» (управляет эксплуатацией КАД) провело в феврале прошлого года. Тогда контракт был заключен с ЗАО «ВАД», и его сумма составила 265 млн рублей.

Ранее сообщалось, что КАД от Приозерского шоссе до ЗСД откладывается как минимум на год из-за сокращения федерального финансирования.