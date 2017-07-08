Прощание с эпохой: писатель Даниил Гранин упокоен на Комаровском кладбище

Желающие проститься с писателем начали собираться у Таврического дворца с десяти утра. В ожидании панихиды жители делились друг с другом своими воспоминаниями о писателе.

С «Санкт-Петербург.ру» поговорила Галина Кольцова, на данный момент пенсионерка, а в прошлом ­­— работник представительства Москвы в Петербурге: «В этот скорбный день мы пришли прощаться с эпохой. Этот человек это честь и совесть нашего города. Когда вышла его «Блокадная книга», я прочитала ее, и хотелось кричать всем сердцем «Все прочитайте!», потому что такого не должно повториться, это ужасно. Я пришла поклониться ему».

В 11:10 жителям города разрешили пройти в Таврический дворец, а в 12:00 началась торжественная панихида, которую открыли телеграммами соболезнования от президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева. Первой перед собравшимися выступила председатель Совфеда, Валентина Матвиенко: «Уход из жизни Даниила Александровича Гранина - это потеря не только для Санкт-Петербурга, но и для всей нашей страны. Он прожил красивую и долгую жизнь. В своих произведениях запечатлел то непростое время, в котором он жил. И с наибольшей силой это, пожалуй, проявилось в его «Блокадной книге», которая на протяжении десятилетий никого не оставляет равнодушным. Он был живым воплощением всего лучшего, что отличает интеллигенцию, он был человеком настоящей, а не новостной культуры. Человеком, который любил людей, любил родину и очень болел за Россию и за ее будущее».

С соболезнованиями выступил также губернатор Петербурга Георгий Полтавченко: «Ушел из жизни настоящий петербуржец, человек на которого равнялись многие люди. Человек, который подарил миру и нам всем прекрасное литературное наследие. Мне довелось неоднократно общаться с Даниилом Александровичем Граниным, он был очень скромным, настоящим петербургским интеллигентом. Благодаря ему был реализован проект Парка Победы в Красном селе. Я считаю, что уход Даниила Александровича - это уход эпохи, уход людей, которые подняли страну после войны. Конечно, нам всем будет его не хватать».

Читайте также: Даниил Гранин о войне, Сталине и Эрмитаже

Церемонию прощания продолжил министр культуры Российской Федерации, Владимир Мединский: «Душа бессмертна, Даниил Александрович относится к тем, чья бессмертная душа всегда будет с нами, ибо наши дети и дети наших детей, будут изучать наше великое прошлое вместе с героями Блокадной книги. И наши дети, и дети наших детей будут жить в стране, которую создал для нас настоящий писатель, интеллигент, фронтовик — Даниил Александрович Гранин».

Даниил Гранин скончался 4 июля, в возрасте 98 лет. Перед кончиной он несколько дней был подключен к системе искусственной вентиляции легких, по неподтвержденным данным, Даниил Александрович подхватил вирус, с которым его организм не смог справиться.

После гражданской панихиды в 14:00 от Таврического дворца были организованы автобусы для всех желающих проститься с писателем на Комаровском кладбище. Он похоронен рядом с супругой Риммой Майоровой, скончавшейся в 2004 году.

Читайте также

«Душа Петербурга» Даниил Гранин: 98 лет жизни писателя и не только

Даниил Гранин (настоящая фамилия Герман) начал писательскую карьеру во второй половине 1930-х. Именно тогда были опубликованы его первые рассказы «Возвращение Рульяка» и «Родина». Позднее, в 1951 на основе этих произведений будет создано новое — о герое Парижской коммуны Ярославе Домбровском. Сам писатель считал началом своей литературной деятельности публикацию в журнале «Звезда» рассказа «Вариант второй» в 1949 году. Тогда же, по просьбе однофамильца Юрия Германа, заведовавшего отделом прозы в журнале «Звезда», он берет себе псевдоним Гранин - эта фамилия была у его родственников.

Самые известные произведения писателя - романы «Искатели» (1954), «Иду на грозу» (1962), «Картина» (1980), документально-биографические роман «Зубр» (1987) и повесть «Эта странная жизнь» (1974), повести «Победа инженера Корсакова» (1949), «Собственное мнение» (1956), «Наш комбат» (1968), «Дождь в чужом городе» (1973) и др. Гранин один из авторов «Блокадной книги» ­- документальной хроники об осажденном Ленинграде. Изданная только в 1979 году, книга стала значимым событием в общественной жизни города. В переиздание «Блокадной книги» 2013 года вошли фотографии из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга, а также фотографии из личного архива Даниила Гранина. Произведения Гранина воплощены в кино, а сам писатель вел авторские телевизионные программы.

Даниил Гранин вел активную общественную деятельность: в советское время секретарь Союза писателей ленинградского отделения РСФСР, член редакционной коллегии журнала «Роман-газета», в настоящее — председатель правления Международного благотворительного фонда имени Д. С. Лихачева. Писатель был удостоен множества наград и премий, а в 2005 году Постановлением Законодательного собрания стал почетным гражданином Петербурга.