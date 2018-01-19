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Каток в ЦПКиО имени Кирова откроют с 20 января

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© Фото: vk.com/elaginpark

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Сотрудники парка пообещали работать над улучшением льда на арене по ночам.

В ЦПКиО имени Кирова с 20 января откроется каток на Большой площади, сообщили представители парка в Instagram. Арена будет открыта с 10:00 до 20:00.

По словам сотрудников, лед пока оставляет желать лучшего, но над его улучшением пообещали работать ночами. Коньки можно будет взять в прокат, стоимость нужно уточнять на сайте Елагина парка.

Каток будет работать по погоде. Он может быть закрыт в метель, оттепель и дождь. Кроме того, в парке напомнили, что 2-й Елагин мост с Крестовского острова закрыт на реконструкцию, поэтому пользоваться лучше маршрутами через 1-й и 3-й Елагины мосты.

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Залить каток раньше не могли из-за слишком теплой погоды для зимы. 12 января, когда наконец похолодало, арену начали заливать. Организаторы надеялись на десять дней без оттепели и наконец открывают площадку.

Слишком теплая зима создала проблемы и для другого катка – в саду Бенуа. Там каток не успел заледенеть к открытию.

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