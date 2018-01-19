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Петербургский социолог бежал в Ирландию из-за вербовки спецслужбами

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© Фото: Evgeny Shtorn / Facebook

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Евгений Шторн рассказал, что его пытался завербовать сотрудник ФСБ, социолог считает, что не может спокойно вернуться в Россию.

Сотрудник Центра независимых социологических исследований Евгений Шторн бежал из Россию в Ирландию. В своем Facebook социолог сообщил, что «представители силовых структур» попытались воспользоваться его положением и сделать его «стукачом».

В начале декабря 2017 года у него была беседа в отделе полиции с человеком, у которого была «корочка с надписью ФСБ», передает Русская служба Би-би-си со ссылкой на Шторна. Изначально он думал, что его вызвали в отдел УФМС по поводу заявления на гражданство России. В 2004 году Шторн стал российским гражданином, но в 2011 году ему сообщили, что паспорт выдан необосновано. Ранее он был гражданином Казахстана, и когда в 2011 году он подтвердил отсутствие казахстанского гражданства, ему выдали вид на жительство. По закону в таком статусе необходимо регулярно уведомлять госорганы о трудоустройстве и получении дохода.

Шторн тогда стал сотрудником Центра независимых социологических исследований, пока он жил по виду на жительство, организацию признали иноагентом. Прожив пять лет в России без гражданства, Шторн прошел комиссию и подал документы на получение российского паспорта. В ноябре ему отказали в гражданстве, якобы он предоставил ложные сведения. Таковыми сочли то, что социолог не указал все адреса, по которым жил.

В декабре его вызвали в отдел УФМС, и он приехал по адресу. Там в комнате без опознавательных знаков на втором этаже отдела полиции у него была беседа с сотрудником ФСБ. Основная мысль в беседе свелась к работе Шторна в «иноагенте». Работника спецслужб интересовало, «как идет финансирование, приходят ли сотрудники иностранных спецслужб или дипломаты». Шторн отвечал, что он технический работник и с таким не сталкивается.

«Разговор был в целом доброжелательный, хотя несколько раз он так впроброс говорил, а вот вы знаете, что есть закон о шпионаже, есть закон о государственной измене. Но очень мягонько, хотя вообще непонятно, какому государству я мог бы изменить, учитывая, что я лицо без гражданства», – рассказал Шторн.

По словам социолога, сотрудник ФСБ предупредил, чтобы он не рассказывал об этой встрече, иначе «могут начаться серьезные проблемы». На следующий день он позвонил снова, предложив встретиться еще раз. Тогда Шторн понял, что его будут вербовать, и предпочел этого избежать. Организация Front Line Defenders помогла социологу получить визу в Ирландию.

Шторн пока не знает, что он будет делать – возможно, попросит политическое убежище в Ирландии. По его мнению, у него нет шансов вернуться в Россию спокойно.

«Очевидно, что я не стал бы с ними сотрудничать. Заявление об убежище я пока не подавал. В Ирландии очень плохой закон об убежище, очень высокая степень отказов. Люди, ожидающие убежища, не имеют права работать и ждут решения по 20 месяцев. Front Line Defenders приняли меня на три месяца, а что будет дальше – никакой ясности нет. Но я решил сделать мою историю публичной, чтобы предупредить всех, кто работает в НКО-иноагентах, что они в опасности. Если бы это была только моя персональная история, я бы молчал, скорее всего», – сказал Шторн.

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