В "Мостотресте" предупредили о разводке Тучкова моста в ночь на 19 января

В ночь на 19 января разведут Тучков мост, сообщили представители «Мостотреста».

«Будет произведена технологическая разводка Тучкова моста по графику разводки с 02:00 до 02:55 и с 03:35 до 04:55», – предупредили в «Мостотресте», попросив петербуржцев заранее планировать свой маршрут.

Сезон разводки мостов в Петербурге завершился 30 ноября. За пределами навигационного периода их разводят для пропуска единичных судов, при технической необходимости, а также для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Новый сезон навигации откроется 10 апреля 2018 года.