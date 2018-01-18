Пермская школа заработала после атаки подростков с ножами

Пермская школа №127 возобновила работу после нападения подростков с ножами, сообщает URA.RU. Занятия ведутся в обычном режиме, меры безопасности усилены.

В момент нападения в школе из охраны работала одна женщина. Теперь посетителей встречают два охранника крепкого телосложения.

Минобразования Пермского края в первый учебный день разрешило учащимся школы остаться дома, рекомендовав их родителям прислушаться к настроению детей, передает РИА «Новости» со ссылкой на начальника управления общего образования ведомства Ларису Калинчикову.

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Двое подростков 15 января напали с ножами на учительницу и учеников. Пострадали 15 человек. Один из нападавших – бывший ученик школы. Оба молодых человека интересовались насилием в школе, в том числе трагедией в американской школе Колумбайн.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на массовое убийство. Напавшие на школу подростки арестованы.