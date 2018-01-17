В Петербурге стало больше зеленых зон

Депутаты Заксобрания внесли поправки в закон «О зеленых насаждениях общего пользования» на заседании парламента, передает «Комсомольская правда в Петербурге».

К списку зеленых зон прибавились четыре территории. Это безымянный сквер, ограниченный Корпусной, Средне Колтовской, Малой Зелениной и Петергофской улицами; сквер на территории возле Малой Зелениной, Петергофской, Адмирала Лазарева и Пионерской; сквер на пересечении Лодейнопольской и Петрозаводской и сквер у дома номер 16 по набережной Лейтенанта Шмидта.

Перечень зеленых насаждений опубликован на сайте Смольного. Сейчас в него включены свыше 1500 зеленых зон. Смольный предлагал увеличить количество территорий зеленых зон в Петербурге с 2029 до 2034 га, но при этом их общая площадь уменьшится с 6124,54 до 6103,9 га – это порядка 4% от общей площади Северной столицы. Для сравнения в Берлине зеленые насаждения занимают около 30%.

На упомянутом в депутатских поправках пересечении Лодейнопольской и Петрозаводской улиц строится ЖК «Кингдом». Ранее на заседании 17 января депутаты поддержали запрос губернатору об уплотнительной застройке в этом районе.

В декабре Заксобрание отклонило поправку фракции «Яблоко» о внесении участка парка Малиновка в перечень зеленых зон общего пользования. Участок ранее был отведен под строительство храма. История вокруг Малиновки тянется с 2015 года, когда ЗакС принял генплан, согласно которому участок площадью 2,1 га планировалось передать РПЦ под застройку. Смольный в лице комиссии по образованию и вице-губернатора Игоря Албина выступил против. В итоге строительство храма было отменено, однако депутаты в июне 2017 года все равно одобрили застройку парка. Албин снова выступил против, заявив, что там "не будет застройки".

В конце ноября комиссия ЗакСа по градостроительству отказалась запрещать строительство в Малиновке, отклонив поправки «Яблока» и «Справедливой России».