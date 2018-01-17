Депутаты пожаловались губернатору на уплотнительную застройку на Петроградке и в Калининском районе

Заксобрание Петербурга утвердило запрос депутата Юрия Гладунова, адресованный губернатору Георгию Полтавченко, об уплотнительной застройке в Петроградском районе, передает АБН.

По словам Гладунова, он получил множество обращений, в том числе связанных со строительством ЖК «Кингдом». Депутат заметил, что экспертные организации, которые выдавали заключение по проекту здания, фигурировали в скандалах в строительной сфере. Конкретных названий не прозвучало. На сайте застройщика указано, что положительное заключение негосударственной экспертизы выдала компания «Невский эксперт». В 2016 году ее главу Павла Великина признали виновным в коммерческом подкупе: эксперт за 100 тыс. рублей выдал заключение по стоимости автомобиля для человека, судившегося о выплатах после ДТП.

Также Гладунову показалось подозрительным то, что застройщик – компания «Аквилон-инвест» – получил необходимые документы в короткие сроки: это может говорить о коррупции.

«Перефразируя известное высказывание, уже бизнес начинает кошмарить жителей», – сказал Гладунов. По его словам, сложившаяся ситуация грозит подрывом авторитета власти и дестабилизацией социальной обстановки.

Возмущен уплотнительной застройкой и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. По его словам, решения по передаче участка принимались тайно, «никого не предупредили, никаких слушаний, районная администрация – никто не знал». Он раскритиковал исполнительную власть за не просчитанные последствия своих решений. По документам участок под строительство арендован у ЗАО «Коммунремстрой», связанного со структурами АО «Энергомашбанк», разрешение на строительство выдано в конце 2016 года Госстройнадзором.

Также ЗакС поддержал депутатский запрос Бориса Вишневского к губернатору. Вишневский просит не проводить уплотнительную застройку в Калининском районе. По словам парламентария, жителей беспокоит то, что вместо спортивного комплекса, детского сада и малоэтажных гаражей в их квартале на проспекте Маршала Блюхера собираются построить четыре многоэтажных дома. В том районе строятся ЖК «Кантемировский» от ЦДС, «Калина-Парк» от ЛСР, а также комплекс «Город мастеров» от «РосСтройИнвест».

Это не первое строительство в Петроградском районе, на которое в парламенте реагируют так остро. Еще один подобный случай – застройка на улице Ропшинской, 10. Там компания «Шелест-Сквер» намерена построить жилой дом на месте особняка Назимова.

Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал проект, несмотря на отрицательную резолюцию администрации района и протесты местного населения. Макаров потребовал отправить в отставку председателя комитета Владимира Григорьева, назвав ситуацию «мерзостью». Позже спикер пообещал «не отпускать» Григорьева и сокрушался о потере «уникального градостроительного облика».

Некоторые случаи сноса исторических зданий такого внимания властей к себе не привлекают. Среди них – снос дома на Ремесленной улице, где строят мост через Малую Неву. По кадастровому паспорту здание якобы было построено в 1920 году и не считалось историческим, но в суде удалось доказать, что дом был построен еще на 15 октября 1906 года. Куйбышевский суд подтвердил статус исторической постройки.

Тем не менее, депутаты и чиновники не видят проблемы в сносе здания. Парламентарии отклоняли запрос о поиске виновных, Полтавченко в ответ на депутатских запрос Вишневского указывал, что дом снесен законно и не требует восстановления, поскольку не относится к числу исторических.