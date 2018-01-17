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ЗакС одобрил лишение домов статуса исторических только через суд

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© Фото: Instagram / @innatuch

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Инициатива комитета по законодательству одобрена в первом чтении.

Заксобрание Петербурга одобрило в первом чтении усложнение процедуры перевода исторических зданий в разряд обычных, сообщил депутат Денис Четырбок в своем Telegram-канале.

Проект инициативы подготовил комитет по законодательству. Депутаты предложили менять даты строительства зданий в Едином государственном реестре недвижимости только по решению суда. По словам Четырбока, некоторые застройщики намеренно меняют сведения кадастра недвижимости о годе постройки исторических зданий, получая заключения от экспертов, что позволяет снести старый дом и построить на его месте бизнес-центр или элитное жилье.

В качестве примера «вопиющего случая» сноса здания Четырбок привел уплотнительную застройку в Петроградском районе на улице Ропшинской, 10. В конце прошлого года компания "Шелест-Сквер" получила разрешение на строительство жилого дома с подземным гаражом и встроенным объектом дошкольного образования на месте особняка Назимова.

КГА согласовал проект, несмотря на отрицательную резолюцию администрации района и протесты местного населения. Это вызвало недовольство в Заксобрании, в частности, со стороны спикера Вячеслава Макарова. Он требовал отправить в отставку председателя комитета Владимира Григорьева, назвав ситуацию «мерзостью». Позже спикер пообещал «не отпускать» Григорьева и сокрушался о потере «уникального градостроительного облика».

Некоторые случаи сноса исторических зданий такого внимания властей к себе не привлекают. Например, снос дома на Ремесленной улице в августе этого года. Градозащитники боролись за него несколько лет. По кадастровому паспорту здание якобы было построено в 1920 году и не считалось историческим, но в суде удалось доказать, что дом был построен еще на 15 октября 1906 года. Куйбышевский суд подтвердил статус исторической постройки.

Дом мешал строительству моста через Малую Неву, который соединит Васильевский и Петроградский районы. Его откроют к 30 апреля, строительством занимается компания «Пилон», стоимость моста – 8,8 млрд рублей.

Несмотря на подтверждение исторического статуса здания в суде, депутаты и чиновники не видят проблемы в его сносе. Парламентарии отклоняли запрос о поиске виновных, губернатор Георгий Полтавченко в ответ на депутатских запрос Бориса Вишневского указывал, что дом снесен законно и не требует восстановления, поскольку не относится к числу исторических.

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