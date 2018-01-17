Журналиста MR7 Кагермазова задержали следователи на выходе из Заксобрания

Журналиста издания MR7 Сергея Кагермазова задержали следователь на выходе из Заксобрания. Сначала Кагермазова отказались пустить в Мариинский дворец – не сработали ни его аккредитация, ни разовый пропуск.

В группе MR7 во «ВКонтакте» появилась видеозапись, которую Кагермазов сделал из управления Следственного комитета на набережной Мойки. Вскоре Сергея отпустили.

Кагермазов объяснил, что его вызвали по статье 328 об уклонении от призыва – хотя состава преступления нет. Ему вручили повестку, обязав явиться к следователю в его районе 18 января. Журналист намерен пойти с адвокатом.

История с «уклонением от призыва» началась в феврале 2017 года, когда Кагермазов во время брифинга спросил у спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, не стыдно ли ему получать «маленькую зарплату». В ответ председатель парламента предложил отправить журналиста в армию. После этого 26-летнего корреспондента стали преследовать сотрудники военкомата и участковый. В апреле ему разрешили проходить альтернативную гражданскую службу вместо срочной военной.

Кагермазов и его редакция связывали такое пристальное внимание с публикациями журналиста о председателе петербургского парламента. В частности, корреспондент писал о подаренных курсантам Можайки часах за счет бюджета, даче Шварца на Каменном острове. В MR7 считают, что особое неудовольствие Макарова вызвала публикация деталей диссертации спикера – в том числе о воспитании дисциплины в буржуазных армиях при помощи религиозного мракобесия.

Хоть Кагермазов и добился разрешения на альтернативную гражданскую службу, за неделю до указа о начале призыва его квартиру стали осаждать силовики. В редакции MR7 сообщали о визитах разных должностных лиц и угрозах уголовным делом в отношении журналиста. В ноябре Макаров на брифинге после речи о военных учениях, которые он посетил, неожиданно начал говорить об «уклонистах» в парламентском пуле, упомянув имя Кагермазова.

«Легко писать желтые заказные статейки, тяжело ответить делом. У нас не может быть журналистов-уклонистов в пуле», – заявлял тогда Макаров.