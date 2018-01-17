"Горэлектротранс" отменил конкурс на подключение троллейбусов и трамваев к Wi-Fi

«Горэлектротранс» отменил конкурс на подключение 400 троллейбусов и трамваев Петербурга к беспроводному интернету, следует из обновленных данных на сайте госзакупок.

Закупка отменена по решению заказчика. Причина отмены не указывается.

Конкурс на подключение трамваев и троллейбусов к Wi-Fi был объявлен в конце декабря. На оборудование транспорта интернетом планировалось потратить 36 млн рублей. Сеть должна была появиться в мае 2018 года

«Пассажиравтотранс» объявил аналогичный конкурс в декабре. За 66,4 млн рублей компания намерена обеспечить беспроводным Wi-Fi 700 автобусов не позднее начала мая.

До этого комитет по транспорту вместе с московским оператором «МаксимаТелеком» договорились о намерении создать в Петербурге единое Wi-Fi пространство. Срок действия заключенного соглашения – до 2020 года с дальнейшей ежегодной пролонгацией. Все ветви метрополитена уже оборудованы беспроводным интернетом от «МаксимаТелеком».