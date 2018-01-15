Фонтанка: Экс-главред Life78 возглавила петербургскую "Комсомольскую правду"

Бывший главный редактор телеканала Life78 Светлана Левинтас возглавила «Комсомольскую правду в Санкт-Петербурге», сообщает «Фонтанка.ру». Также в издании сменился гендиректор: на место ушедшей Анны Упрямцевой-Алексинской пришел медиаменеджер из Калининграда Иван Власов.

По данным издания, о своем решении Упрямцева-Алексинская объявила личному составу. Власов не подтвердил свое назначение, попросив за комментариями обращаться в издательский дом «Комсомольская правда». Сама Упрямцева-Алексинская заявила, что официально у нее «еще продолжаются трудовые будни».

Бывший главред петербургской «Комсомолки» Евгений Кульков покинул свой пост в конце 2017 года. Его место, по данным издания, заняла Левинтас. С апреля она работала на федеральном канале Life, до этого возглавляла Life78 в Петербурге.