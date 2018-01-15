Смольный составит рейтинг подрядчиков по цветам

Комитет по строительству представил проект рейтинга подрядных организаций, работающих на бюджетных стройках, сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

Этот рейтинг будет отражать состояние строительных работ по госконтрактам. По нему будет видно, насколько компании отклоняются от графиков строительства.

Все подрядчики в зависимости от добросовестности будут поделены по трем цветовым зонам. В зеленой окажутся те, кто заслужил доверие. В желтую зону внесут тех подрядчиков, к работам которых нужно проявить повышенное внимание. В красную попадут показавшие негативный результат.

Рейтинг будет пересматриваться каждый месяц. Ожидается, что после утверждения нормативно-правового акта в него войдут 50 подрядчиков.

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Проблема недобросовестных подрядчиков в Петербурге – давняя и острая. История с проблемным долгостроем «СУ-155» в Каменке дошла даже до президента России Владимира Путина. В мае 2017 года он поручил отчитаться о мерах по завершению строительства объектов.

Чтобы добиться результатов по долгострою, обманутым дольщикам приходилось устраивать голодовку в приемной депутата Заксобрания Ольги Галкиной. В результате в конце декабря 2016 года достроили два дома проблемной компании. В декабре 2017-го в комитете по строительству заявили, что в первом квартале 2018 года свое жилье получат свыше 1100 дольщиков.

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Еще один проблемный долгострой – ЖК «Прибалтийский». Изначально его возводила ГК «Город», с которой связан ряд скандалов. Владельцев фирмы – Максима Ванчугова и его брата Руслана – обвиняют в мошенничестве на сумму 2,9 млрд рублей и присвоении денег дольщиков нескольких комплексов-долгостроев. В комитете по строительству сообщали, что комплекс планируется наконец сдать в четвертом квартале 2018 года. Достраивает «Прибалтийский» АО «Монолит».

В начале октября губернатор Георгий Полтавченко отчитал руководство комитета по строительству и потребовал не допускать «нерадивых подрядчиков» до тендеров в рамках госзаказа. После этого глава комитета Сергей Морозов ушел на больничный: тогда же пошли слухи о его скорой отставке. Морозов не вернулся на работу, уволившись по собственному желанию. Его место занял Евгений Барановский.