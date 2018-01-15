Пулково отказался выполнить требование прокуратуры о распечатке электронных билетов

Пассажиров аэропорта Пулково пока не будут обязывать распечатывать электронные билеты. Новые правила прохода в зону контроля пока решили отложить.

В октябре сообщалось, что после проверки со стороны госорганов аэропорт вернется к проверке бумажных билетов с 15 января. До этого для посадки были необходимы посадочный талон и паспорт. В Пулково практику проверки бумажных билетов считают устаревшей.

«Мы изучаем юридическую практику сейчас федеральную и рассчитываем, что на удастся получить согласование, чтобы не проводить проверку печатных билетов. Потому что ни в одном крупном аэропорту мира такая практика отсутствует и в этом нет необходимости, потому что посадочный талон подтверждает наличие билета», – приводит слова пресс-секретаря Пулково Маргариты Потехиной телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее руководство Пулково вместе с авиакомпаниями обращались в Минтранс с просьбой изменить Воздушный кодекс, но ведомство им в этом отказало.