Старые и новые названия Советских улиц после переименивания будут соседствовать на табличках

Названия Советских улиц после переименования в Рождественские могут оставить на табличках с номерами домов, сообщил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в ответ на обращение депутата ЗакСа Алексея Цивилева.

Депутат в своем обращении к губернатору указывал, что идея смены названия Советских улиц вызвала конфликт в обществе. По мнению Цивилева, заявления членов Топонимической комиссии об отсутствии политических мотивов «не способны убедить как широкую общественность, так и различные политические силы». Цивилев предлагал нанести на таблички с номерами домов сразу два названия улиц – и старое, и новое. В пример он привел подобный опыт в Ельце и МО Колпино.

В ответ Полтавченко сообщил, что дал поручение проработать этот вопрос комитету по культуре. «В целях сохранения особо ценных исторических наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети на номерных знаках, обозначающих номера домов, размещающихся совместно с указателями названий улиц, площадей и так далее, могут быть отражены как исторические, так и фактически существующие наименования», – подтвердил Полтавченко.

Топонимическая комиссия Петербурга проголосовала за переименование Советских улиц в Рождественские 24 ноября. Тогда же комиссия высказалась за возвращение улице Восстания названия Знаменской.

Решение вызвало общественный резонанс, по нему высказался директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он отметил, что в таких случаях нужно спрашивать мнения не только Топонимической комиссии, но и жителей города. Полтавченко в интервью российским информагентствам говорил, что считает решение вернуть Советским улицам имена Рождественских оправданным шагом.