В Петербурге подготовили почти 500 мест для обогрева бездомных в преддверии холодов, сообщили в комитете по соцполитике.

Ночлег бездомным предоставляют 13 домов ночного пребывания. Они рассчитаны на 290 мест. В помещениях организованы пункты обогрева, бездомным предоставляют горячее питание, а при необходимости – первичная доврачебная медицинская помощь.

Также в отдельных районах Петербурга работают палатки обогрева общей вместимостью до 200 мест. Есть такие точки в Василеостровском, Калининском, Приморском, Фрунзенском районах.

Во всех районах сформирован и пополняется резервный фонд теплой одежды и обуви. Их выдают бездомным после обработки. Ситуацию с наличием свободных мест контролирует ГКУ «Центр учета и социального обслуживания граждан Российской Федерации без определенного места жительства».