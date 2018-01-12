В здании Главпочтамта может появиться культурное пространство

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко одобрил идею создать культурное пространство в здании Главпочтамта, сообщили в пресс-службе «Почты России».

Гендиректор «Почты» Николай Подгузов встретился с Полтавченко 12 января. Они обсудили перспективы развития почтовой сети, а также новые проекты. В частности, «Почта России» модернизирует 40 почтовых отделений.

Детали проекта культурного пространства пока не сообщаются. Подгузов заявил, что почтовые функции Главпочтамта при этом сохранятся. «Мы с городом подумаем, как лучше осуществить этот проект», - сказал глава «Почты России».

«Санкт-Петербург.ру» рассказывал о проблемах с очередями на Главпочтамте. Клиентам приходится ждать по два часа, чтобы отправить посылку. Нормативов по времени ожидания на почте никаких нет, говорят юристы, так что в этом случае говорить о нарушениях прав потребителя приходится опираяь не на законы, а на общепринятые понятия.