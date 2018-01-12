Водителя въехавшего в переход в Москве автобуса отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы заключил под домашний арест водителя автобуса Виктора Тихонова, который въехал в подземный переход на Славянском бульваре, сообщает РИА «Новости».

Под домашним арестом Тихонов останется до 25 февраля. Ему запрещено покидать дом, общаться со СМИ и фигурантами дела. Водителю предъявили обвинение по статьям «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и «Оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». По данным следствия, автобус был исправен.

Авария на Славянском бульваре произошла 25 декабря. Погибли четыре человека, еще одиннадцать получили травмы. Сам водитель говорил, что в автобусе стояла коробка-автомат, из-за которой он не смог предотвратить смертельную аварию.