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В Минобороны заявили об уничтожении обстрелявших базу Хмеймим диверсантов

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© Фото: Максим Блинов / РИА "Новости"

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Склад с беспилотниками террористов в Сирии уничтожен российскими войсками.

Минобороны отчиталось об уничтожении диверсионной группы террористов, которые 31 декабря обстреляли базу Хмеймим в Сирии.

Как сообщили в ведомстве, в операции были задействованы «все силы и средства многоуровневой системы российской военной разведки в Сирии». Боевики базировались рядом с западной границей провинции Идлиб. За этим место наблюдали российские беспилотники.

«По прибытии террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь"», - рассказали в Минобороны.

Также разведка обнаружила в Идлибе место сборки и хранения террористами ударных беспилотников. Артиллерийским боеприпасом уничтожен и этот склад.

Ранее начальник управления строительства и развития БПЛА Генштаба России Александр Новиков рассказал о наличии «украинского следа» в деле об атаке дронов на базы в Сирии. По его словам, в качестве основы для взрывчатки использовался ТЭН, который нельзя изготовить в кустарных условиях. Сейчас специалисты устанавливают страну-производителя данного вещества. Известно, что один из заводов по производству реактива находится в украинском городе Шостка. На Украине заявление назвали информационной атакой.

Атака беспилотников на авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе случилась в ночь на 6 января. Дроны были запущены из юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб», которая контролируется так называемой умеренной оппозицией. В итоге российским военным удалось установить контроль над шестью беспилотниками, остальные дроны уничтожили с помощью зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

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