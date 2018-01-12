Гендиректора СМУ-11 "Метрострой" оставили под домашним арестом

Приморский суд Петербурга продлил домашний арест гендиректора СМУ-11 «Метрострой» Андрея Морозова до 16 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

Также Морозову разрешили принимать участие в производственных и рабочих совещаниях в помещении своей компании со своими сотрудниками по выполнению работ по строительству нескольких объектов. Среди них – Фрунзенский радиус от станции метро «Международная» до станции «Южная», а также Лахтинско-Правобережная линия метро от «Спасской» до «Морского фасада».

Морозова подозревают в уклонении от уплаты налогов. Его отправили под домашний арест в ноябре 2017 года. По версии следствия, с 2011 по 2014 год Морозов уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму более 719 млн рублей.