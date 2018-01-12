"Яндекс" запустил бесплатный показ фильмов онлайн

Интернет-компания «Яндекс» добавила на главную страницу поисковика возможность смотреть фильмы и сериалы, пишут «Ведомости». Как рассказала директор по развитию видеосервисов «Яндекса» Ольга Филипук, смотреть фильмы можно и на других сервисах компании: «Кинопоиске», «Яндекс.Телепрограмме» и «Яндекс.Видео».

По ее словам, «Яндекс» купил лицензии на показ нескольких тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов, и постепенно библиотека расширяется. Сколько средств ушло на закупку прав на показ фильмов, не уточняется.

О том, что «Яндекс» планирует запустить свой сервис для просмотра фильмов, стало известно в октябре. Планировалось, что сервис будет доступен и в интернете, и на Smart TV.