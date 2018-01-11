На станции метро "Технологический институт-1" полностью заменят эскалаторы

Лучшее в Петербурге

Куда сходить в Петербурге в январе

Январские праздники закончились, а это говорит о том, что свободного времени становится чуточку меньше. Тем не менее, мы нашли для вас несколько прекрасных событий, на которые непременно захочется сходить.

Греться, радоваться, пить: согревающие новогодние напитки в Петербурге

Северная столица — идеальное место, что справить рождественские праздники. Однако холод и ветер делают свое дело, после чего хочется уюта и тепла. Мы нашли для вас самые гроговые и глинтвейные места в Петербурге, в которые непременно захочется вернуться.

Когда нет снега: где покататься на коньках в Петербурге

Снег не спешит радовать жителей города на Неве. А кататься очень хочется, особенно на коньках. Потому мы собрали для вас лучшие крытые катки в разных частях города. Наслаждайтесь!