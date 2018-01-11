Логотипом празднования 315-летия Петербурга стало "лого с зайчиком"

В конкурсе логотипов празднования 315-летия Петербурга победила работа Анны Колесниченко, сообщает ГБУ «Городское туристско-информационное бюро».

Итоги конкурса огласили в новогоднюю ночь на Дворцовой площади. В своем видеообращении победительница рассказала, что при создании логотипа она ориентировалась на достопримечательности Петербурга и на зайчика, как символ города – в честь Заячьего острова и Петропавловской крепости на нем.

В цветах Колесниченко старалась не использовать красные цвета, поскольку «все же они совсем не наши». «Наши цвета – это оттенки синего, приятный зеленый, желтый, как символ радушия и гостеприимства», – считает автор логотипа.

Конкурс на создание логотипа стартовал 27 октября, прием заявок завершился 20 ноября. Из 208 эскизов конкурсная комиссия отобрала десять, из которых петербуржцы выбрали наиболее понравившийся.

Фото: vk.com/ispb_info