Медведев назначил Бориса Дайтера главой дамбы Петербурга

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Бориса Дайтера гендиректора «Дирекции комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить Дайтера Бориса Михайловича генеральным директором казенного предприятия «Дирекция комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», – указано в документе.
Место главы предприятия оставалось вакантным с ноября 2017 года, когда был уволен Владимир Щекачихин в связи с утратой доверия. Он предоставил неточные данные в декларации о доходах, а также вовремя не принял меры для устранения конфликта интересов. Дайтер был первым заместителем Щекачихина и после его увольнения временно исполнял обязанности гендиректора Комплекса защитных сооружений.