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Картина дня: пропавшие крышки от люков, селфи на выборах и трагедии на дорогах

Автор:

Instagram / @artdunaev

Темы дня

Сколько крышек от люков украли в 2017 году, что придумал Кремль для повышения явки на выборы и сколько аварий на дорогах произошло с начала года.

Темой дня, по данным «Монитора», стало подведение в СМИ некоторых итогов 2017 года. Например, в ушедшем году был поставлен рекорд по кражам крышек от люков. Быстрее других в Петербурге об этом сообщили «Водитель Петербурга», «АиФ в Петербурге» и Пятый канал.

По данным «Водоканала Петербурга», в 2017 году в Северной столице украли 640 крышек люков. Для сравнения в 2016-м этот показатель был равен всего 387. Лидерами по исчезающим крышкам стали Невский и Колпинский районы, «бронзу» завоевал Красносельский. Есть и районы, где не пропало ни одной крышки: Центральный, Василеостровский, Петроградский, Кронштадтский и Курортный.

Второй заметной темой стало обсуждение явки на предстоящих выборах президента России. Появились сведения, что Кремль планирует повысить ее с помощью конкурса селфи и семейными играми. Оперативнее всего в Петербурге об этом сообщили «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и ЗАКС.Ру.

По данным источников РБК, администрация президента рекомендовала региональным властям проводить конкурсы «Большие семейные игры» и «Фото на выборах» для повышения явки на выборах президента. Участникам второго конкурса предлагается делать селфи во время голосования 18 марта и выкладывать их в соцсетях, чтобы получить призы. Для продвижения идеи предлагается привлекать «звездных избирателей»: актеров, музыкантов, спортсменов, политиков, блогеров и других.

Третьей темой дня оказались трагедии на дорогах Петербурга и Ленобласти: в дни новогодних праздников при ДТП погибло не менее 11 человек. Быстрее других об этом сообщили ИА REGNUM, «Невские новости» и Пятый канал.

В начале 2018 года в Петербурге зафиксированы 35 ДТП с тяжкими последствиями. Пять человек погибли, 32 получили травмы различной степени тяжести, пострадали в том числе четверо детей. В Ленобласти зарегистрировали 21 подобную аварию: в них погибло шесть человек, 18 были ранены, в том числе два ребенка. В ГИБДД заметили, что 60% аварий с наездом на пешеходов произошли по неосторожности последних: в основном, когда они переходили дорогу в неположенных местах или игнорировали сигнал светофора.

Самыми оперативными СМИ оказались Пятый канал, «Деловой Петербург» и «Невские новости».

Фото дня, найденное в Instagram по тегу #spbru – на редкость голубое небо от фотографа Артема Дунаева.

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