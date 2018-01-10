Петербуржцы спасли двух птиц из Красной книги

Сразу двух птиц, включенных в Красную Книгу России, спасли бдительные петербуржцы в конце 2017 года, сообщили в комитете по природопользованию.

Первая из спасенных птичек – малый подорлик. Его петербуржцы буквально подобрали на газоне у жилого дома. До этого, рассказали зоозащитники, птицу пытались продать через сайт бесплатных объявлений.

Второй «везунчик» - филин, которого пыталась заклевать стая ворон. О нем петербуржцы сообщили через телефон экстренных служб 112. Сотрудники МЧС спасли филина от ворон, когда тот уже безуспешно от них отбивался в Финском заливе недалеко от берега. К приезду спасателей вороны сбили филина с дерева на мелководье, и он начал тонуть.

Птиц передали под наблюдение ветеринаров. Они обе ослабели, но их жизни ничего не угрожает.

Сообщение о спасенных редких птицах комитет отправил в Росприроднадзор. По словам специалистов, филин уже готов вернуться в природную среду, а малому подорлику потребуется больше времени, чтобы прийти в себя: сказались негуманные условия его содержания у зооторговцев.