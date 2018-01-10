В метро поезда от "Парнаса" до "Купчино" идут с увеличенным интервалом

На второй линии метро возник коллапс из-за неисправного состава в тоннеле, рассказали в пресс-службе петербургского метрополитена. Поезда следовали от станции «Купчино» до «Петроградской», в обратную сторону – от «Парнаса» до «Купчино» - поезда следуют с увеличенным интервалом времени.

Проблема возникла в час-пик, ориентировочно в 18:20. Из-за большого количества пассажиров на платформах «Петроградской» и «Пионерской» вход в вестибюли временно закрыли. На помощь пришел вспомогательный состав. Неисправный же проследовал до «Черной речки».

Сейчас движение на линии восстановлено. Однако от «Парнаса» до «Купчино» поезда движутся все еще с увеличенным интервалом.