В Смольном отказались от подписки на "клубничку"

В правительстве Петербурга отказались от подписки на эротические телеканалы, входящие в расширенный пакет кабельного телевидения, передает телеканал «78» со ссылкой на представителей комитета по информатизации и связи.

«Указанные каналы были исключены из пакета телетрансляции в соответствии с дополнительным соглашением к контракту от 29.12.2017», – пояснили в ведомстве. Представители комитета добавили, что из-за сроков заключения допсоглашения документы появятся на сайте госзакупок не позднее 11 января.

Ранее в контракте Смольного с «Ростелекомом» почти на 600 тыс. рублей обнаружились эротические каналы и скоростной интернет до 10 Мбит/с. Среди «ТВ-клубнички» были «Русская ночь», «О-ля-ля», Blue Hustler, Brazzers TV Europe и XXL.