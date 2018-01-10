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Новый музей блокады Ленинграда построят к сентябрю 2019 года

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© Фото: Telegram / @IgorAlbin

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Возведение комплекса увяжут со строительством Орловского тоннеля на Смоленской набережной.

Музейно-выставочный комплекс «Оборона и блокада Ленинграда» должен появиться на Смоленской набережной до сентября 2019 года, сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

В Смольном прошло первое установочное совещание по вопросу строительства нового музея блокады. По словам Албина, имущественные, инженерные и проектировочные работы завершат до апреля-мая 2018 года. Предполагается, что новый музей включит в себя общественные пространства и парк, постоянную экспозицию и зоны временных выставок, институт Памяти, - научно-исследовательский и образовательный центр - мемориал, общедоступные архив и библиотеку.

Примерно в то же время в том же районе будут строить Орловский тоннель под Невой. Поэтому, пояснил Албин, еще на этапе выделения земельного участка под музей нужно будет увязать две строительные площадки этих объектов.

На новый музей блокады, по предварительной оценке, понадобится 1,4 млрд рублей. Конкурс на проектирование комплекса выиграла «Студия 44» петербургского архитектора Никиты Явейна.

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