Горсуд закрыл "Рабочую ассоциацию" по иску прокурора Петербурга

Горсуд вынес постановление о закрытии межрегионального профессионального союза «Рабочая Ассоциация», сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

Административный иск подал прокурор Петербурга в защиту неопределенного круга лиц. В числе доводов истец сослался на то, что профсоюз ведет политическую деятельность, собирает подписи с целью изменить действующее законодательство, а также получает иностранное финансирование. Суд удовлетворил требования в полном объеме.

«Рабочая ассоциация» была создана в 2006 году на базе профсоюзов заводов Ford и «АвтоВАЗ». Изначально профсоюз объединял рабочих из автопредприятий, с 2013 года он разрешил принимать работников любых отраслей. «Рабочую ассоциацию» возглавляет экс-депутат Заксобрания Ленобласти Алексей Этманов.