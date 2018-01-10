Курсанта Можайки обвинили в планах взорвать тележку с мороженым

В Петербурге начались слушания по делу первокурсника Военно-космической академии Вадима Осипова, которого обвиняют в терроризме. На выездном заседании Московского окружного военного суда на Кирочной улице представитель следствия огласил суть обвинения, передает «Фонтанка.ру».

«С прямым умыслом, желая самоутвердиться и прославиться, путем создания общественного резонанса и запоминания его в роли массового убийцы... разработал план захвата оружейной комнаты и казармы», – сказал следователь.

По версии следствия, для этого Осипов орудия и соучастников, а после захвата готовился, в том числе, расстрелять всех, кто находился на плацу. Первым свидетелем стал майор ФСБ Сергей Круть. Он рассказал, что после захвата казармы Осипов собирался забаррикадировать входы и выходы и расстрелять сослуживцев, а после этого сбежать в деревню – обдумывать новые варианты за колкой дров. Один вариант уже был: Осипов якобы собирался надеть яркий костюм, спрятать взрывчатку в тележку с мороженым и выйти на площадь с массовым скоплением людей.

«Для него человеческая жизнь не имеет никакой ценности», – убежден сотрудник ФСБ.

Студент был задержан в Петербурге в апреле 2017 года по подозрению в содействии терроризму. Причиной задержания стал план казармы с пометками, как можно ее захватить: курсант начертил его на досуге. На телефоне Осипова нашли книгу, включенную в Федеральный список экстремистских материалов.

Сам курсант заявлял, что просто интересуется историей диверсий и не собирался захватывать казарму. Осипов написал письмо министру обороны Сергею Шойгу, в котором рассказал, что на протяжении семи лет готовил себя к службе родине.