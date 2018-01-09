Горсуд подтвердил отстранение Бачевского от должности ректора университета Бонч-Бруевича

Горсуд признал законным решение Невского суда Петербурга, отстранившего до 4 февраля Сергея Бачевского от должности ректора университета имени Бонч-Бруевича, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Бачевского остранили от должности в начале ноября. Тогда же следствие изменило ему меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Уголовное дело в отношении ректора СПбГУТ было возбуждено 4 мая. По версии следствия, Бачевский превысил свои полномочия с 1 июня 2015 по 1 ноября 2016 года.

Следствие считает, что ректор в рамках трех контрактов передал нежилые помещения в аренду разным коммерческим организациям, тем самым, нарушив несколько законов. Вследствие этого университет недополучил 1,7 млн рублей.