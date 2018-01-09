В штаб Собчак в Петербурге подкинули записку с текстом «Убей. Съешь. Повтори»

В штаб кандидата в президенты Ксении Собчак на улице Рылеева подкинули пакет с запиской «Убей. Съешь. Повтори», передает «Фонтанка.ру» со ссылкой на сотрудницу штаба Наталью Грязневич.

Ранее пришлось разбираться с оскорбительным граффити на стене здания. Затем в штаб пришел мужчина, который назвал себя автором надписи.

«Молодой человек оставил пакет с запиской и книгами Пелевина и Кастанеды, а также разрисованную листовку Собчак и убежал», – рассказала Грязневич. В записке было написано: «Убей. съешь. Повтори» (орфография и пунктуация сохранены), а также номер телефона.

Сотрудники штаба вызвали полицию. Сейчас оперативники работают в офисе.