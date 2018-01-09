Смольный согласовал первый проект планировки в городе-спутнике «Южный»

Правительство Петербурга утвердило проект планировки территории, на котором разместится город-спутник «Южный», сообщили представители УК «Старт Девелопмент».

План застройки участка площадью 48 га в районе поселка Лесной был вынесен на общественные обсуждения летом 2017 года. На участке планируется построить семь жилых домов высотой до 33 метров, а также детские сады и школы. По подсчетам, в дошкольных учреждениях квартала смогут учиться 423 ребенка.

Кроме того, на этом участке, согласно утвержденному ППТ, планируется построить медицинский центр, а также спортивный и торговый комплексы. Также предусмотрено размещение парковок, в том числе отдельно стоящих многоуровневых паркингов.

В 2018 году планируется также представить ППТ на еще один участок – 230 га. Всего в земельном активе «Старт Девелопмент» 2012 га в Пушкинском районе.