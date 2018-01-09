Пляжи на Крестовском острове приведут в порядок к концу апреля

Правительство Петербурга утвердило дорожную карту по воссозданию прибрежной части Приморского парка Победы, сообщили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина.

Работы начнутся в январе, когда ГУП «Ленгипроинжпроект» обновит топографические планы территории, уточнив положение подземных инженерных коммуникаций. Комитеты имущественных отношений и по контролю за имуществом должны будут освободить участок от подлежащих демонтажу объектов, среди которых – клуб «Воздух» и ресторан «Мед». Однако некоторые организации останутся. Рестораны «Зима Лето» и Sunday, а также спортивная школа по парусному спорту «Крестовский остров» будут участвовать в ремонтных работах и приведут свои территории в порядок.

В январе-марте отремонтируют пляжную зону и те участки, которые не относятся к зеленым насаждениям, заодно приведут в порядок освещение. В феврале комитет по развитию транспортной инфраструктуры начнет работы по укреплению берегов Малой Невки, а комитет по благоустройству – ремонт дорожек и зеленых насаждений в парке. Прием работ в рамках дорожной карты предусмотрен до конца апреля.