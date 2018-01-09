Петербуржца оштрафовали на 400 тыс. рублей за антирелигиозный пост во "ВКонтакте"

Октябрьский суд Петербурга оштрафовал петербуржца на 400 тыс. рублей за возбуждение ненависти к христианам, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Уголовное дело по ч.1 ст.282 УК РФ возбудили из-за поста Леонарда Конвишера во «ВКонтакте». В его сообщении в группе «АНТИ ЭНТЕО/АНТИ «БОЖЬЯ ВОЛЯ (18+)» нашли признаки возбуждения вражды в высказывании «Время жечь мосты» вместе с силуэтом католического священника с православным крестом на груди, над которым навис силуэт человека с ножом и сатанистскими знаками на груди.

Подсудимый признал вину. Суд назначил наказание в виде штрафа в 400 тыс. рублей в доход государства.