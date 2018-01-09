В Сахаре второй год подряд выпал снег (ФОТО)

Лучшее в Петербурге
Греться, радоваться, пить: согревающие новогодние напитки в Петербурге
Северная столица — идеальное место, что справить рождественские праздники. Однако холод и ветер делают свое дело, после чего хочется уюта и тепла. Мы нашли для вас самые гроговые и глинтвейные места в Петербурге, в которые непременно захочется вернуться.
Когда нет снега: где покататься на коньках в Петербурге
Снег не спешит радовать жителей города на Неве. А кататься очень хочется, особенно на коньках. Потому мы собрали для вас лучшие крытые катки в разных частях города. Наслаждайтесь!
Не спать! Семь необычных кофеен Петербурга
В пасмурную осеннюю погоду многих из нас постоянно клонит в сон. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, в каких кофейнях Северной столицы приятнее всего освобождаться от оков Морфея.
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ЧМ-2018 в Петербурге: как получать паспорт болельщика?
Продажа билетов на предстоящий Чемпионат мира по футболу идет полным ходом, однако, чтобы попасть на трибуну стадиона, одного билета мало - при себе необходимо также иметь специальный документ болельщика.
Проверено на себе
Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке
Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.