В Сахаре второй год подряд выпал снег (ФОТО)

В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег, сообщает алжирская газета «ТСА».

По данным издания, снегопад начался утром в воскресенье 8 января в районе города Айн-Сефра на севере Алжира. Снежный покров достигал около 40 см. Уже к вечеру он растаял.



Как отмечает издание, за последние 37 лет снег выпадал в пустыне четыре раза. Последний раз снегопад был зафиксирован в 2016 году. Небольшое количество снега выпадало в пустыне до этого в 2005 и 2012 годах.