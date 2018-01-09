  • 9 Январь 2018
USD 10.01.2018 57.0463 +57.0463
USD ММВБ 19:17 57.0552  
EUR 10.01.2018 68.2103 +68.2103
EUR ММВБ 19:17 68.0654  
Нефть($) 09.01.2018 67.83 +0.25
Нефть(p) 09.01.2018 3869.45 +3869.45

В Сахаре второй год подряд выпал снег (ФОТО)

Автор:


© Фото: Karim Bouchetata
    следующая

    Темы дня

    Всего за последние десятилетия в Сахаре наблюдали снег не менее четырех раз.

    В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег, сообщает алжирская газета «ТСА».

    По данным издания, снегопад начался утром в воскресенье 8 января в районе города Айн-Сефра на севере Алжира. Снежный покров достигал около 40 см. Уже к вечеру он растаял.

    Как отмечает издание, за последние 37 лет снег выпадал в пустыне четыре раза. Последний раз снегопад был зафиксирован в 2016 году. Небольшое количество снега выпадало в пустыне до этого в 2005 и 2012 годах.

    По теме

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Общество

      YouDo в Санкт-Петербурге

      Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

      Лучшее в Петербурге

      Греться, радоваться, пить: согревающие новогодние напитки в Петербурге

      Северная столица — идеальное место, что справить рождественские праздники. Однако холод и ветер делают свое дело, после чего хочется уюта и тепла. Мы нашли для вас самые гроговые и глинтвейные места в Петербурге, в которые непременно захочется вернуться.

      читать далее →

      Когда нет снега: где покататься на коньках в Петербурге

      Снег не спешит радовать жителей города на Неве. А кататься очень хочется, особенно на коньках. Потому мы собрали для вас лучшие крытые катки в разных частях города. Наслаждайтесь!

      читать далее →

      Не спать! Семь необычных кофеен Петербурга

      В пасмурную осеннюю погоду многих из нас постоянно клонит в сон. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, в каких кофейнях Северной столицы приятнее всего освобождаться от оков Морфея.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      ЧМ-2018 в Петербурге: как получать паспорт болельщика?

      Продажа билетов на предстоящий Чемпионат мира по футболу идет полным ходом, однако, чтобы попасть на трибуну стадиона, одного билета мало - при себе необходимо также иметь специальный документ болельщика.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

      Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      28.12.17
      Что такое экологический сбор и утилизация отходов
      28.12.17
      Тренды в фотографии в 2018 году — какие снимки будут на пике популярности?
      25.12.17
      Используем инновационные отделочные материалы
      14.12.17
      В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?
      14.12.17
      Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать
      11.12.17
      Что нужно знать начинающему майнеру о криптомайнинге
      07.12.17
      Небанальный интернет: что есть в сети необычного?
      07.12.17
      Качественное кинооборудование от «Compels Cinema»

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram