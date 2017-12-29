Продолжительность жизни в России в 2017 году выросла до рекордного уровня

Продолжительность жизни россиян в 2017 году увеличилась до 72,6 лет – это рекорд за всю историю измерений, пишут «Известия». Кроме того, исторического минимума достиг показатель младенческой смертности: с начала года он снизился на 12% и составил 5,3 на 1 тыс. родившихся.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что во многом то стало возможным благодаря реализации поручения президента по строительству сети перинатальных центров и формированию трехуровневой системы­ охраны материнства и­ детства. Летом правительство утвердило три паспорта приоритетных проектов в здравоохранении: о формировании здорового образа жизни (ЗОЖ), внедрении технологичной поликлиники с удобной записью и быстрой диспансеризацией, а также о повышении квалификации врачей и среднего медперсонала.

Ключевая цель приоритетного проекта «Формирование ЗОЖ» – увеличить долю его приверженцев до 50% к 2020 году и до 60% к 2025-му за счет сокращения потребления табака и алкоголя, оздоровления рациона, популяризации спорта. В рамках проекта, в частности, предлагается помечать здоровые продукты специальными знаками и вводить дальнейшие ограничения для курильщиков.

В этом году был расширен перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) – он начнет действовать уже с 2018-го. Список дополнили 60 новыми лекарствами. Цены на ЖНВЛП регулирует государство и не позволяет производителям и аптекарям завышать их.

В уходящем году также был запущен пилотный проект по маркировке лекарств, которая станет обязательной с 2020 года. На упаковке препарата должна быть метка c кодом Data Matrix. По ней каждый покупатель сможет отследить путь лекарства от производителя до прилавка. Таким образом, считают в Росздравнадзоре, полностью будет исключена вероятность попадания в аптеки контрафактной и фальсифицированной продукции.