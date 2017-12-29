Специалисты восстановили связь с запущенным с Байконура ангольским спутником

Лучшее в Петербурге
И пряник съесть, и подарки найти: новогодние ярмарки Петербурга
Улицы Петербурга укрыты снегом, на площадях украшают елки, вечерний город освещают огни праздничной иллюминации – все ближе Новый год. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где закупить оригинальные подарки для родных и близких, а заодно с головой окунуться в праздничное настроение.
Весело и познавательно: куда сходить с детьми в Петербурге на новогодние праздники?
Музыкальная сказка, вредные советы и необычный квест - "Санкт-Петербург.ру" собрал самые интересные места, которые стоит посетить и детям, и их родителям.
Яркие огни и звонкие мелодии: лучшие новогодние фестивали Петербурга в январе
Елка на Дворцовой, бенгальские огни и цветной дым в парке имени Бабушкина, Рождественские встречи на Елагином острове - все это стоит посетить на рождественских каникулах.
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ЧМ-2018 в Петербурге: как получать паспорт болельщика?
Продажа билетов на предстоящий Чемпионат мира по футболу идет полным ходом, однако, чтобы попасть на трибуну стадиона, одного билета мало - при себе необходимо также иметь специальный документ болельщика.
Проверено на себе
Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке
Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.