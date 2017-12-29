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Открыто движение по Поклонногорскому путепроводу

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© Фото: vk.com/igor_albin
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    Строительство нового виадука сопровождали скандалы с 2012 года.

    На путепроводе в створе Поклонногорской улицы торжественно открыли движение, сообщил вице-губернатор Игорь Албин.

    В связи с открытием путепровода изменится автобусный маршрут № 38, сообщили в комитете по транспорту. Теперь он будет следовать от конечной остановки «Репищева улица» по Репищевой улице, Вербной улице, Афонской улице, улице Аккуратова, Фермскому шоссе (станция метро «Удельная»), Скобелевскому проспекту, Удельному проспекту, далее по Поклонногорской улице, Большой Озёрной улице, Приморской улице, Новоорловской улице, Заповедной улице и улице Академика Харитона до конечной остановки «ОАО «Климов».

    Новый путепровод исключает транспортную зависимость жителей северных районов города от постоянно перегруженного железнодорожного переезда на «Удельной». Также должна помочь разгрузить движение через ж/д переезд в створе Скобевского проспекта и обеспечить дополнительную связь Выборского и Приморского районов.

    Строительство Поклонногорского путепровода сопровождалось скандалами. В 2012 году Дирекция транспортного строительства Смольного (ДТС) заключила договор на строительство с «Мостоотрядом №19», речь шла о контракте стоимостью 1,9 млрд рублей. В 2014 году подрядчик получил аванс в 570 млн рублей, гарантом исполнения контракта стал ПАО «Банк Санкт-Петербург». Кредитная организация обязалась выплатить деньги, если подрядчик ненадлежащим образом исполнит свои обязательства по контракту. Такая же сумма должна была быть выплачена, если подрядчик не выполнил работы в полном объеме или не возвратил неиспользованный аванс.

    Контракт был расторгнут с «Мостоотрядом №19» через суд в 2016 году «в связи с существенными нарушениями подрядчиком условий госконтракта». К работам привлекли компанию «Возрождение». Причем, как подтвердил суд, ДТС незаконно заключила этот контракт без проведения соответствующего конкурса. В январе текущего года ПАО «Банк Санкт-Петербург» вернул в бюджет Петербурга 535 млн рублей.

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