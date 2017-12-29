Кампус СПбГУ построят в пределах Петербурга

Для строительства кампуса Санкт-Петербургского государственного университета поручено найти территорию в черте города, сообщили в пресс-службе Смольного.

Пока рассматриваются несколько вариантов: три из них - в Пушкинском районе, а также в Кронштадте, на территории бывшего аэродрома «Горская» и участке, ограниченном Финским заливом, КАД и Приморским шоссе. Вице-губернатор Игорь Албин поручил комитету имущественных отношений подготовить предложения с учетом концепции размещения студгородка, а также с точки зрения транспортной доступности и инженерного обеспечения.

Ранее депутаты Заксобрания просили губернатора Георгия Полтавченко создать специальную комиссию по переезду СПбГУ в новый кампус. Предполагалось, что кампус может разместиться в Курортном районе, однако из-за сложности передачи земельного участка этот вариант отложили.

На своих землях в Пушкинском районе построить единый кампус предложил племенной завод по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы «Детскосельский». Также власти Ленобласти предлагали СПбГУ переехать в Гатчину.