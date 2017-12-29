Пулково за 2017 год принял 16 млн пассажиров

Пулково 28 декабря встретил своего 16-тимиллионного пассажира в 2017 году, сообщили в пресс-службе аэропорта. Это рекорд воздушной гавани Петербурга по объему авиаперевозок, прежний максимальный показатель – 14,3 млн человек в 2014 году.

Обладателем звания юбилейного пассажира получила Анна Туникова, прилетевшая из Берлина рейсом авиакомпании S7. Для путешественников праздничного рейса подготовили угощения, напитки и памятные подарки. Анна же получила сертификат на посещение вип-зала Пулково и фирменные сувениры с символикой аэропорта, а также модель самолета A320.