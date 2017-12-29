Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума

Президент Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С 2018 году МРОТ будет равняться 9489 рублей в месяц – это 85% от прожиточного минимума. С 2019 года эта величина, согласно закону, всегда будет равняться прожиточному минимуму трудоспособного населения в России за второй квартал предыдущего года.

Ранее сообщалось, что прожиточный минимум и МРОТ уравняют лишь к 2019 году. Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился до 20 мая подготовить и внести в правительство соответствующий законопроект. До этого МРОТ составлял 7,8 тыс. рублей.