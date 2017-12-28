X5 Retail Group оплатит лечение пострадавших при взрыве в "Перекрестке"

Компания X5 Retail Group возьмет на себя расходы на лечение и реабилитацию пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«X5 Retail Group покроет все расходы, необходимые на лечение и реабилитацию пострадавших. Их семьям будут также переданы продовольственные корзины через социальную службу Калининского района Санкт-Петербурга», – цитирует агентство заявление.

Взрыв в «Перекрестке» произошел 27 декабря около семи часов вечера. В камере хранения магазина сработало самодельное взрывное устройство. В результате происшествия ранения получили 13 человек, восемь из них госпитализированы.

По факту взрыва следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом». Правоохранители подчеркивают, что бомба, мощность которой эквивалентна 200 гр. тротила, была начинена поражающими элементами. Президент России Владимир Путин назвал инцидент терактом.

В правительстве Петербурга пообещали, что выплатят пострадавшим по 300 тыс. рублей.