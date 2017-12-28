Стрелявшего на фабрике "Меньшевик" экс-директора арестовали до февраля

Пресненский суд Москвы арестовал бывшего директора кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, сообщает «Медиазона». Под стражей он останется до 27 февраля.

Ему предъявлено обвинение в убийстве. Сам Аверьянов на заседании суда заявил, что не собирался никого убивать, а сделал предупредительный выстрел в тех, кто выламывал в двери.

Стрельба на фабрике «Меньшевик» произошла 27 декабря, погиб один человек. Аверьянов называл себя жертвой рейдерского захвата, заявлял, что у него поддельным документам отобрали фабрику.