Трагедии, комедии и сказки: афиша театров в новогодние праздники

«Лебединое озеро» в Александринском театре

Самый классический из всех балетов – произведение Петра Чайковского. «Лебединое озеро» знают даже далекие от балета люди во всем мире, а танец маленьких лебедей не пытался танцевать разве что ленивый. В новогодние каникулы классическую постановку представят на сцене Александринского театра труппа Санкт-Петербургского театра балета имени Чайковского и солисты Большого театра.



Фото: report.az

В красивой истории королевы лебедей Одетты и принца Зигфрида переплетаются схватка добра и зла, счастье и печаль в форме классической хореографии. Образ белого лебедя – символ русского балета, а бессмертная музыка Чайковского в сопровождении симфонического оркестра обеспечили этой постановке вечную славу и любовь миллионов поклонников.

Где: Александринский театр,

Когда: 30 декабря – 3 января, с 13:00

Стоимость: от 4 тыс. рублей

«Женитьба Фигаро» в Приюте комедианта

Комедия Пьера-Огюстена Бомарше уже более двух столетий не сходит с театральных подмостков. Зрители всех веков заливисто смеются над историей остроумного цирюльника, на счастье которого посмели посягнуть. На сцене Фигаро в течение одного дня придется парировать нападки обидчиков, оказаться на скамье подсудимых, поверить в «измену» своей невесты и при этом не утратить жизнелюбия и веры в любовь.



Фото: actors.spb.ru

Спектакль оформят лаконичные декорации-трансформеры и не менее лаконичные костюмы. Постановка намеренно лишена примет эпохи Ренессанса, в которой происходит действие: это намек на вечную актуальность комедии Бомарше. Узнаваемые характеры и ситуации, отточенные диалоги реплик как состязание фехтовальщиков – уже знакомые с историей Фигаро переживут ее будто заново, а пришедшие на спектакль откроют целый новый мир.

Где: Приют комедианта, улица Садовая, 27/9

Когда: 3 января, 13:00

Стоимость: от 600 рублей

«Морозко» в Большом театре кукол

«Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная» – ответить на этот крылатый вопрос можно будет в Большом театре кукол на спектакле «Морозко». Кукольные театры завораживают зрителей с древнейших времен: есть особая магия в марионетках, оживающих по мановению руки кукловода.



Фото: puppets.ru

В Большом театре кукол зрителей заманят на большую русскую кукольную ярмарку – с народными гуляниями, песнями, плясками и балаганными представлениями. Веселить гостей будут скоморохи, цыгане, медведи, веселые петрушечники и многие другие. Кульминацией гуляния станет театральная забава по мотивам сказки «Морозко». Сцена превратится в карусель, и на нее выйдут тростевые куклы художницы Алевтины Торик. Трудолюбивая Машенька, ее злобная мачеха, обжора-Дуняша, повелитель снегов Морозко поведают историю о торжестве справедливости, наказании зла и награды за доброту. Расскажут эту сказку заслуженные артисты России и молодые актеры Мастерской Руслана Кудашова.

Где: Большой театр кукол, улица Некрасова, 10

Когда: 3 – 4 января, с 11:00

Стоимость: 500 рублей

«Травиата» в Михайловском театре

Александр Дюма-сын был очарован парижской куртизанкой Мари Дюплесси, которая стала прообразом героини его романа «Дама с камелиями». Затем по мотивам романа Джузеппе Верди написал оперу. Дюма, посмотрев ее, сказал, что о его книге никто бы и не вспомнил через 50 лет, но постановка Верди ее увековечила.



Фото: mikhailovsky.ru

Оперу, которую дадут в Михайловском театре, поставил Станислав Гаудасинский в 1995 году. Трагичная история любви Виолетты и Альфреда Жермона мало кого оставит равнодушной, как и характер сильной куртизанки, страдающей туберкулезом, страстно любящей, готовой на жертвы. Ее переход от беспечности и ощущения счастья к напряжению и угасанию ярко передан через музыку Верди и вокальные партии. Все арии будут исполняться на итальянском языке и сопровождаться русскими субтитрами.

Где: Михайловский театр, площадь Искусств, 1

Когда: 4 января, 19:00

Стоимость: от 5 тыс. рублей

«Алиса в стране чудес» в Мюзик-Холле

Сюрреалистическая сказка Льюиса Кэррола уже много лет не дает покоя воображению театральных режиссеров. Каждый представляет ее по-своему, передавая вместе с оригинальной историей частичку своей. В Мьюзик-Холле «Алиса в стране чудес» предстанет в форме мюзикла.



Фото: musichallspb.ru

Яркие костюмы, запоминающиеся мелодии – артисты заставят знакомую сказку заиграть новыми красками и захватят внимание и взрослых, и детей. Постановщики поставили задачу большую, чем просто передать историю Алисы Кингсли – они предлагают зрителям ответить на вопрос, что такого особенного в Стране чудес, что сказка о ней так популярная на протяжении столетия? А заодно они напомнят, что даже в современном изменчивом мире есть место чудесам, любви, надежде и мечте.

Где: Мюзик-Холл, Александровский парк, 4

Когда: 4-7 января, 12:00

Стоимость: от 500 рублей

«Щелкунчик» в ДК Ленсовета

Знаменитый балет Петра Чайковского «Щелкунчик» представят в ДК Ленсовета в канун Рождества в постановке Санкт-Петербургского театра балета Антона Плоома и Анастасии Ломаченковой. Аккомпанировать артистам будет Санкт-Петербургский Государственный академический симфонический оркестр.



Фото: ticketbest.ru

Сказка Эрнста Гофмана, переложенная на музыку Чайковского, вот уже много лет – символ новогодних праздников. Каждый раз зрители как заново переживают праздничные приключения вместе с Мари и Щелкунчиком, борющимися с Мышиным Королем. Это одновременно и красивая сказка, и философская поэма, так что понравится она и детям, и взрослым.

В этот раз организаторы подготовили еще и целый ряд представлений до начала спектакля. Зрители увидят «Шоу чокнутого профессора» от команды Наукомания. За полчаса до представления юные зрители увидят настоящий взрыв в контролируемых условиях, попробуют на вкус сухой лед, создадут густой туман и нырнут в него с головой.

Также в фойе будет действовать оборудованная фотозона, где можно сфотографироваться на память желающим нанесут аквагрим бесплатно. По окончанию спектакля юным зрителям вручат сладкие подарки от «Кассир.ру» и кондитерской фабрики «Нева».

Где: ДК им. Ленсовета, Каменноостровский проспект, 42

Когда: 6 января, 12:00

Стоимость: от 350 рублей

«Одинокая насмешница» в «Колизее»

«Одинокая насмешница» – это драматическая комедия о знаменитой актрисе Фаине Раневской. Она покоряла публику своим талантом не только на экране и сцене, но и в жизни. Ее колкие шутки и острые афоризмы – отдельная статья любви публики к ней.



Фото: afisher.info

Спектакль «Одинокая насмешница» поставлен на основе мемуаров актрисы, воспоминаний о ней друзей и коллег по цеху. У Раневской непростая судьба и сложный, ироничный характер. Она была одинока и буквально жила театром. В постановке Льва Шимелова глубоко и неординарно показаны ее мысли, чувства и переживания. Раневская предстает то тонкой и ранимой, то гордой, сильной и прекрасной. Этот спектакль-восхищение перед талантом Раневской оставит впечатление приоткрытой двери в ее мир и прикосновения к чему-то глубокому и яркому.

Где: концертный зал «Колизей», Невский проспект, 100

Когда: 6 января, 19:00

Стоимость: от 800 рублей

«Королевство кривых зеркал» в Цирке на Фонтанке

Цирк – тоже театр, только экстремальнее и с дрессированными животными. В дни новогодних праздников Цирк на Фонтанке представит постановку «Королевство кривых зеркал» – с иллюзионистами, акробатами, клоунами, слонами и верблюдами.

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Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

В этой постановке главная героиня – веселая и добрая Принцесса цирка. Злая владычица Королевства кривых зеркал позавидовала ей и похитила, чтобы испортить Новый год. Теперь Принцессе нужно будет вернуться домой с помощью артистов цирка. В ее путешествии будут помогать акробаты на подкидных досках, дрессированные лошади и верблюды, иллюзионисты и гигантские слоны.

В новом международном шоу примут участие артисты из разных стран: Германии, Италии, Ирландии, России, Польши и даже Кубы. Режиссером и ведущим представления стал белорусский режиссер Сергей Бондарчук. Четыре гигантских слона приедут в Петербург с дрессировщиками братьями Гертнер, которые занимаются с животными в четвертом поколении.

Где: Цирк на Фонтанке, набережная Фонтанки, 3

Когда: 23 декабря – 28 января, с 11:00

Стоимость: от 2 тыс. рублей