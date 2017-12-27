В дома Невского и Выборгского района вернулось тепло после ремонта труб

Работы на трубопроводах в Невском и Выборгском районах завершены, сообщили в ГУП «ТЭК СПб». Тепло вернулось во все дома.

На улице Шелгунова работы завершились к 22:00 26 декабря. К 2:30 всех абонентов в зоне обслуживания перевели на основную схему теплоснабжения. На проспекте Энгельса работы закончились к 0:35, к 4:00 все дома в этом районе получили тепло в полном объеме.

Работы в двух районах начали, чтобы избежать возможных коммунальных катастроф в праздники. В Невском районе на время отключили отопление в 161 доме, в Выборгском – в 91.