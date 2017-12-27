Из бюджета Петербурга выделят 17,4 млрд рублей на реставрацию домов-памятников

Из бюджета Петербурга выделят 17,4 млрд рублей на реставрацию многоквартирных домов, относящихся к объектам культурного наследия до 2024 года, сообщили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина.

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры представил поправки в подпрограмму «Наследие» в рамках «Развития сферы культуры в Петербурге». Дополнительно включены меры по сохранению жилых домов – объектов культурного наследия. В перечень включены 262 многоквартирных дома, лицевые фасады которых требуют реставрации.

Город владеет долей в таких домах, а значит, обязан участвовать в их сохранении. Теперь Смольный должен утвердить перечень домов, и КГИОП ежегодно будет формировать план по их сохранению.