Мать подозреваемого в подготовке теракта в Казанском соборе просила ФСБ помочь сыну

Мать задержанного по подозрению в подготовке серии терактов в Петербурге Евгения Ефимова в интервью The Insider заявила, что его могли использовать, и что она сама обращалась в ФСБ, заметив изменения в сыне.

По словам Ефимовой, за последний год Евгений сменил круг общения, стал изучать арабский язык и захотел принять ислам. Она считает, что «все началось с соцсетей».

«Я стала изучать его страничку во "ВКонтакте", нашла пару подписок на странные группы. Их содержание мне показалось радикальным. И я позвонила на горячую линию ФСБ, объяснила ситуацию. Они взяли мои контакты, записали телефон Жени и через два дня эти группы были заблокированы прокуратурой РФ», – сказала Ефимова.

Она рассказала, что после теракта в петербургском метро в апреле она с мужем поехала в ФСБ, и в спецкабинете они рассказали, что «сын хочет принять ислам, что он перестал есть мясо, плохо отзывается о христианах и вообще ведет себя неадекватно».

Поздно вечером 13 декабря сотрудники ФСБ пришли к Ефимовым домой, чтобы арестовать Евгения. «Когда я пришла в себя, начала кричать прямо при сотрудниках полиции. Я их спрашивала, почему вы нас не спасли, мы целый год обивали пороги ФСБ, Следственного комитета, психологов, никто нам не помог, а ведь спасти Женю было можно. Почему довели до всего этого?» – недоумевала мать арестованного.

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«Я не верю в обвинения, которые предъявляют моему сыну. Жене всего 18 лет, он не мог быть организатором никакой группировки и изготавливать взрывчатку, вчерашнему подростку это не под силу. Он был игрушкой в чьих-то руках, его использовали. А сейчас на него пытаются повесить все грехи. У меня слишком много вопросов к нашим силовикам. Откуда взялись все эти порошки, кто их доставлял? У нас дома был обыск и ничего не нашли. Почему по всем каналам показывают только его, а лица других задержанных скрывают?» – задается вопросами Ефимова.

В середине декабря ФСБ сообщила о предотвращении терактов на территории Петербурга. В ходе спецоперации, проведенной 13-14 декабря, были задержаны семь членов законспирированной ячейки «Исламского государства», чья деятельность запрещена в нашей стране. Злоумышленники планировали устроить серию взрывов 16 декабря с участием террористов-смертников.

Информацию о готовящихся терактах передали американские спецслужбы. После этого президент России Владимир Путин связался с американским коллегой Дональдом Трампом и поблагодарил его за содействие.