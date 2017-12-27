  • 27 Декабрь 2017
USD 28.12.2017 57.4544 -0.2799
USD ММВБ 16:17 57.7192  
EUR 28.12.2017 68.2328 -0.3094
EUR ММВБ 16:17 68.6574  
Нефть($) 27.12.2017 66.16 0.96
Нефть(p) 27.12.2017 3801.18 +36.90

Мать подозреваемого в подготовке теракта в Казанском соборе просила ФСБ помочь сыну

Автор:


© Фото: ozodagon.com

Темы дня

Женщина упрекнула ФСБ за то, что силовики не помогли ее сыну, хотя она об этом просила.

Мать задержанного по подозрению в подготовке серии терактов в Петербурге Евгения Ефимова в интервью The Insider заявила, что его могли использовать, и что она сама обращалась в ФСБ, заметив изменения в сыне.

По словам Ефимовой, за последний год Евгений сменил круг общения, стал изучать арабский язык и захотел принять ислам. Она считает, что «все началось с соцсетей».

«Я стала изучать его страничку во "ВКонтакте", нашла пару подписок на странные группы. Их содержание мне показалось радикальным. И я позвонила на горячую линию ФСБ, объяснила ситуацию. Они взяли мои контакты, записали телефон Жени и через два дня эти группы были заблокированы прокуратурой РФ», – сказала Ефимова.

Она рассказала, что после теракта в петербургском метро в апреле она с мужем поехала в ФСБ, и в спецкабинете они рассказали, что «сын хочет принять ислам, что он перестал есть мясо, плохо отзывается о христианах и вообще ведет себя неадекватно».

Поздно вечером 13 декабря сотрудники ФСБ пришли к Ефимовым домой, чтобы арестовать Евгения. «Когда я пришла в себя, начала кричать прямо при сотрудниках полиции. Я их спрашивала, почему вы нас не спасли, мы целый год обивали пороги ФСБ, Следственного комитета, психологов, никто нам не помог, а ведь спасти Женю было можно. Почему довели до всего этого?» – недоумевала мать арестованного.

Читайте также:

Трамп: При теракте в Петербурге тысячи людей могли быть убиты

«Я не верю в обвинения, которые предъявляют моему сыну. Жене всего 18 лет, он не мог быть организатором никакой группировки и изготавливать взрывчатку, вчерашнему подростку это не под силу. Он был игрушкой в чьих-то руках, его использовали. А сейчас на него пытаются повесить все грехи. У меня слишком много вопросов к нашим силовикам. Откуда взялись все эти порошки, кто их доставлял? У нас дома был обыск и ничего не нашли. Почему по всем каналам показывают только его, а лица других задержанных скрывают?» – задается вопросами Ефимова.

В середине декабря ФСБ сообщила о предотвращении терактов на территории Петербурга. В ходе спецоперации, проведенной 13-14 декабря, были задержаны семь членов законспирированной ячейки «Исламского государства», чья деятельность запрещена в нашей стране.  Злоумышленники планировали устроить серию взрывов 16 декабря с участием террористов-смертников.

Информацию о готовящихся терактах передали американские спецслужбы. После этого президент России Владимир Путин связался с американским коллегой Дональдом Трампом и поблагодарил его за содействие.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    И пряник съесть, и подарки найти: новогодние ярмарки Петербурга

    Улицы Петербурга укрыты снегом, на площадях украшают елки, вечерний город освещают огни праздничной иллюминации – все ближе Новый год. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где закупить оригинальные подарки для родных и близких, а заодно с головой окунуться в праздничное настроение.

    читать далее →

    Весело и познавательно: куда сходить с детьми в Петербурге на новогодние праздники?

    Музыкальная сказка, вредные советы и необычный квест - "Санкт-Петербург.ру" собрал самые интересные места, которые стоит посетить и детям, и их родителям.

    читать далее →

    Яркие огни и звонкие мелодии: лучшие новогодние фестивали Петербурга в январе

    Елка на Дворцовой, бенгальские огни и цветной дым в парке имени Бабушкина, Рождественские встречи на Елагином острове - все это стоит посетить на рождественских каникулах.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    ЧМ-2018 в Петербурге: как получать паспорт болельщика?

    Продажа билетов на предстоящий Чемпионат мира по футболу идет полным ходом, однако, чтобы попасть на трибуну стадиона, одного билета мало - при себе необходимо также иметь специальный документ болельщика.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Фотоистория: как создавался Дом Советов

    «Санкт-Петербург.ру» вместе с автором неформальных путеводителей по Петербургу Мариной Ждановой рассматривает первые фотографии Московской площади.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.12.17
    Используем инновационные отделочные материалы
    14.12.17
    В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?
    14.12.17
    Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать
    11.12.17
    Что нужно знать начинающему майнеру о криптомайнинге
    07.12.17
    Небанальный интернет: что есть в сети необычного?
    07.12.17
    Качественное кинооборудование от «Compels Cinema»
    07.12.17
    LED-экраны и их применение
    06.12.17
    Владимирские трешки: снять нельзя купить

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram